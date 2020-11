Nuovo manto erboso per la Sant'Andrea: terminati i lavori

Nuovo look per il campo di via Locchi. E' stato infatti inaugurato oggi, nel rispetto delle norme anti Covid, il nuovo manto erboso sintetico del campo di calcio a 11 del Sant’Andrea. Sul posto sono intervenuti il sindaco Roberto Dipiazza con gli assessori comunali Elisa Lodi e Giorgio Rossi, il consigliere circoscrizionale Corrado Tremul, il vicepresidente dell’ASD Sant’Andrea Franco Mucchino, dirigenti e tecnici del Comune di Trieste e dell’impresa che ha portato a termine i lavori. Promosso dal Comune di Trieste con un investimento di circa 350 mila euro, l’intervento è stato realizzato in 4 mesi a cura dell’impresa MAST srl di Brescia e ha visto la sostituzione del manto esistente con una nuova superficie in erba artificiale del tipo approvato e riconosciuto dalla Lega Nazionale Dilettanti.

I lavori

Per quanto riguarda la tipologia del sottofondo, è stata lasciata la soluzione esistente, in quanto il campo da calcio poggia sul solaio di copertura dell’autorimessa sottostante. I lavori sono stati completati con la sistemazione di tutte le attrezzature sportive presenti che sono state dotate di adeguati supporti (porte, bandierine, paracolpi e panchine). Inoltre, tutti gli ostacoli fissi (cordoli, muretti e muri, ecc.) ricadenti oltre la fine del campo, sono stati protetti per un'altezza fino a 2,20 m con materiali assorbenti l'urto, idonei e rispondenti alle normative vigenti.

“Con un investimento di 350 mila euro, abbiamo rinnovato -ha spiegato l’assessore Elisa Lodi – un campo di calcio a 11 sovrastante un parcheggio e non era una cosa facile. Nella zona di via Locchi - vicino alla piscina Bianchi, dove stiamo lavorando alla copertura e dove sorgerà anche la “Cittadella dello Sport” di Samer –abbiamo ora un impianto omologato, con un manto erboso sintetico completamente nuovo e all’avanguardia, dove ragazzi, giovani e adulti appassionati possono giocare a calcio in totale sicurezza”. Soddisfazione nelle parole del sindaco Roberto Dipiazza che ha ricordato le vicissitudini tecniche e le problematiche di questo impianto, che nel 2001 era una ‘piscina-palude’ e che oggi ritrova la sua piena valorizzazione.

“Dei 27 milioni investiti nello sport - ha aggiunto l’assessore Giorgio Rossi – ben 20 sono stati impegnati per gli impianti e le strutture calcistiche, spiace quindi rilevare che qualche società di calcio cada in sterili e strumentali polemiche, dimenticando la parola gratitudine. Non è questo il caso del Sant’Andrea, una società seria e competente, che si è confrontata in modo costruttivo con l’Amministrazione comunale e i cui risultati si possono ben vedere”. Infine il vicepresidente Franco Mucchino, a nome del Sant’Andrea, ha obiettivamente dato atto al Comune di quanto è stato fatto, ringraziando sindaco, assessori, tecnici e impresa. “Ci avete aiutato in tutti i modi, se c’era un problema la voglia era di risolverlo e veniva risolto. Adesso abbiamo questo campo, speriamo di usarlo il prima possibile, non appena l’emergenza Covid lo consentirà”.

Gallery