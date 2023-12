Il grande cuore della Comunità di Sant'Egidio, in 300 al pranzo di Natale

TRIESTE - Trecento persone hanno partecipato al tradizionale pranzo di Natale organizzato presso il centro congressi di porto vecchio dalla Comunità di Sant'Egidio. Rispetto all'anno scorso l'edizione 2023 è stata ospitata all'interno della sala principale del Tcc e ha visto la presenza del vescovo monsignor Enrico Trevisi. Assente il Comune di Trieste, mentre il centrodestra regionale è stato rappresentato dal consigliere regionale, nonché ex assessore al Sociale, Carlo Grilli. Molti gli stranieri presenti (numerose le nazionalità, dall'Afghanistan al Pakistan, ma anche Albania, Cina e diversi paesi africani) ma non è mancata la partecipazione di cittadini italiani e triestini. Il pranzo, come l'anno scorso, è stato offerto da Pietro Savarese, titolare di Casa Pepe e amico della Sant'Egidio.

"Gesù ci ha portato un grande vescovo"

Tra musica, balli e momenti conviviali, il tradizionale appuntamento ha aperto i battenti nella tarda mattinata. Poco dopo le 13 l'inizio del pranzo, preceduto dai discorsi istituzionali dei vertici della comunità, del vescovo e di Carlo Grilli. Nel pomeriggio proprio il numero uno dell'ecclesia tergestina ha parlato ai 300 intervenuti, recitando alcuni passi del vangelo. "Gesù ci ha portato un grande vescovo - queste le parole di Grilli -, benvenuto nella nostra città. Nel sedersi ai tavoli con le persone invitate al pranzo ha dato un segnale di incontro molto forte, non scontato, ma gratuito. Come istituzioni l'impegno di essere al fianco della comunità di Sant'Egidio c'è. Benvenuti e grazie per il lavoro che fate, avete una grande responsabilità, ovvero quella di promuovere l'inclusione in questa città, quella Trieste che per prima in Europa ha aperto le porte alle persone straniere. A noi come istituzioni la responsabilità di continuare ad esservi vicini".