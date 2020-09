Covid e movida: sanzionati cinque locali tra via Torino e via Rossini

Sempre più serrati i controlli delle forze dell'ordine in materia di norme sanitarie: proprio ieri sei locali sono stati sottoposti a verifica e cinque di questi sono stati sanzionati tra via Torino e via Rossini. In particolare, due di questi hanno ricevuto la multa dalla squadra volante della Questura e tre dalla Polizia Locale. Su 284 persone controllate, 15 ne sono state multate perché non indossavano la mascherina, 14 di queste dalla squadra volante e una dai Carabinieri.

