Senza mascherina, si rifiuta di dire il suo nome alla Polizia: sanzionato 40enne

Nella tarda serata di ieri una Volante ha fermato in via dell’Orologio un uomo di 41 anni che si è rifiutato di fornire ripetutamente le proprie generalità. Sprovvisto di dispositivo di protezione individuale, è stato anche sanzionato per l’inosservanza delle norme anti Covid-19. Altre due persone sono state sanzionate dai Carabinieri perché sprovviste di Dpi. Nella giornata di ieri, domenica 26 ottobre, sono state controllate dalle forze dell'ordine 465 persone e un locale.

