Uno senza mascherina, l'altro bandito da Trieste: due giovani denunciati

Ieri sera la Polizia di Stato ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, false dichiarazioni sulla propria identità e per il rifiuto di fornirle un cittadino rumeno del 1992. Notato da una Volante in via Ghega privo della mascherina o di una protezione alle vie respiratorie, l’uomo è stato invitato ad indossarla, ma non vi ha ottemperato. Ha minacciato gli operatori e si è opposto. Accompagnato in Questura, sottoposto ai rilievi dattiloscopici, dopo gli atti di rito, il comunitario è stato deferito alla locale Procura della Repubblica e sanzionato amministrativamente. Sempre nella zona della stazione, personale della Polizia ferroviaria ha sanzionato una persona perché risultata priva di mascherina.

Infine, personale della Squadra Volante ha anche denunciato un trentenne italiano, nato in Ucraina e già noto alle forze dell’ordine. E’ stato identificato unitamente a un’altra persona, entrambi coinvolti in una lite accaduta in piazza Libertà. Inottemperante al divieto di ritorno nel comune di Trieste e in palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato sanzionato amministrativamente), ha opposto resistenza agli operatori. Dopo le formalità di rito, è’ stato denunciato.