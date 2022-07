Polizia, la deputata De Carlo (M5S) incontra il Sap: "Porterò al ministro le vostre richieste"

Problemi di organico nell'affrontare le problematiche della rotta balcanica, una sede inadeguata per la Polizia di frontiera, necessità di lavori manutentivi nel palazzo della Questura e in altri spazi in uso alla Polizia di Stato e una riflessione sull'adeguatezza di alcune misure in materia di reati gravi come quello commesso da Alejandro Meran. Questi e altri temi al centro dell'incontro tra la portavoce del Movimento 5 Stelle alla camera Sabrina De Carlo e il Segretario Provinciale del SAP di Trieste Lorenzo Tamaro. In seguito all'incontro, ha spiegato Tamaro, "nei prossimi giorni l'onorevole De Carlo chiederà un incontro con il Ministro Lamorgese per portare alla sua attenzione le problematiche esposte".

Il Segretario Provinciale Lorenzo Tamaro si è soffermato "sulla necessità ormai evidente di 'ripristinare' con nuove risorse umane il comparto sicurezza chiamato ad affrontare le sfide attuali con un organico che, malgrado gli ultimi 'arrivi', è fortemente in carenza. Nei prossimi anni, vista l’età media molto elevata, se non si correrà ai ripari con importanti assunzioni, ci sarà un ulteriore grave ammanco, frutto di di politiche sciagurate e sbagliate messe in atto negli anni precedenti".

E’ stata anche l’occasione, per il Segretario Provinciale, di ribadire le "difficoltà logistiche degli uffici di Polizia di Trieste. La sottosezione di Polizia di Frontiera di Fernetti, oggi ha una sede inadeguata per poter gestire l’immigrazione clandestina dettata dalla “Rotta balcanica” e dalla “crisi Ucraina”. A tal riguardo il SAP da qualche anno chiede che l’ex caserma della Guardia di Finanza di Fernetti, oggi “Casa Malala” destinata all’accoglienza, sia invece utilizzata dai colleghi, vista la sua iniziale destinazione, come ufficio di Polizia. Importante anche la realizzazione del progetto già presentato riguardo la costruzione del nuovo Ufficio Immigrazione".

Ma i problemi, riferisce Tamaro, riguardano anche la Questura, con "il recente crollo di parte del soffitto del terzo piano, che ha messo in evidenza che ci vogliono importanti interventi di messa in sicurezza, come lo richiedono anche la Scuola Allievi Agenti di San Giovanni, i Commissariati di Sistiana ed Opicina".

Il Segretario provinciale ha poi rilanciato l’idea della presa in considerazione di "aree importanti come, ad esempio, la sede del’ex “Battaglione San Giusto” di via Rossetti, per la costituzione di una “cittadella della sicurezza” esistente già in altri capoluoghi. Un complesso che potrebbe ospitare oltre che uffici della Polizia di Stato anche quelli delle altre Forze di Polizia".

E' stata poi posta la questione della sentenza del processo “Meran” che, secondo l'esponente del Sap "appare a molti una parola svuotata nei suoi contenuti. Anche fatti come la sparatoria di via Carducci o l’aggressione dell’altro giorno di viale XX settembre, pone la riflessione sull’adeguatezza delle misure applicate ai colpevoli di “delitti” così gravi".