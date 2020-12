Dipiazza incontra il Sap: "Grazie per il grande lavoro svolto"

Il Sindaco Roberto Dipiazza ha ricevuto nella Sala Azzurra del Comune di Trieste il SAP Trieste, rappresentato dal suo Segretario Provinciale Lorenzo Tamaro e dal Segretario Provinciale Aggiunto Simon CARFI. È stata l’occasione per toccare alcuni punti e problematiche che interessano il capoluogo giuliano e condizionano in modo forte la vita lavorativa degli operatori di Polizia. Una città particolare che necessita contributo delle forze dell’ordine vista la sua complessità e la sua conformazione geopolitica. Una presenza importante anche per contrastare la sempre più crescente ed attiva Rotta Balcanica e per non cedere la mano a qualche fenomeno di criminalità che non deve diventare “normalità” per una città come Trieste, che auspichiamo possa ritrovare nei prossimi mesi quello sviluppo nel suo porto e nel settore del turismo. E’ un anno difficile rappresentato purtroppo dalla pandemia del Covid-19 che ha bloccato lo sviluppo economico della città, costretto i cittadini a rivoluzionare la propria vita e messo a ulteriore sovraccarico lavorativo le forze dell’ordine, che in questo periodo non hanno mai interrotto la propria opera al servizio della brava gente.

Purtroppo, pesano sempre più le gravi carenze d’organico causate da anni di politiche miopi e che oggi hanno determinato un ammanco di più del 20% solo nella Polizia di Stato, deficit che purtroppo interessa anche Trieste in egual misura rispetto alle altre città. E’ stata l’occasione, l’incontro odierno, per omaggiare il Sindaco Dipiazza del calendario del SAP di Trieste, che con la sua emblematica immagine vuole sdrammatizzare e allo stesso tempo sensibilizzare l’osservanza delle regole di prevenzione di contagio del Covid-19 e rappresentare da parte di tutti i propri iscritti gli auguri di Buon Natale e buone feste. E’ stato un anno particolare e difficile, ma il SAP, soggetto sindacale protagonista della scena nazionale, regionale e provinciale, ha registrato nella nostra provincia un’ulteriore crescita di consensi, da parte degli operatori di Polizia, per l’attività svolta. Al termine dell’incontro, il Sindaco di Trieste Dipiazza ha voluto “portare i saluti a tutti gli operatori di Polizia, ringraziandoli per il grande lavoro svolto quotidianamente e soprattutto in questo periodo così complesso”.