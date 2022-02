Dodici agenti in arrivo a Trieste, Sap: "Numero insufficiente"

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa firmata dal segretario provinciale del Sap, Lorenzo Tamaro.

Il 215esimo corso Allievi Agenti della Polizia di Stato è ormai volto al termine e le destinazioni dei neo-agenti coincidono con l’assegnazione per la provincia di Trieste di 12 operatori di Polizia. Il loro arrivo sembra una buona notizia. Purtroppo la verità è ben diversa e rischia di essere “mascherata” proprio da annunci trionfalistici. Una ventata di gioventù se consideriamo che anche nella nostra provincia l’età media della Polizia di Stato si aggira attorno ai 50 anni. Ma l’arrivo di una decina di giovani poliziotti non potrà compensare i 16 pensionamenti del 2021 ed i 19 colleghi che si apprestano ad andare in quiescenza entro il 2022 (dato questo che riguarda solo la Questura di Trieste, senza contare il restante personale delle “Specialità” della provincia). Un bilancio fortemente sfavorevole che mal si coniuga con le necessità dei nostri tempi: criminalità, pandemia, immigrazione, ecc.

Questa professione necessità di “forze fresche” che siano al passo con i tempi ed in grado di contrastare le sfide del tempo al meglio della condizione fisica e mentale. Piuttosto che allungare l’età pensionabile, servono concorsi per assunzioni straordinarie, serve rendere gli Istituti d’Istruzione, soprattutto quello di Trieste, nuovamente efficienti e ampliare la loro capacità formativa, al fine di sfornare al più presto ed in tempi brevi la Polizia del futuro. Benvenuti a Trieste, nuovi agenti. C’è però la necessità ora di programmare subito il futuro della Sicurezza in Italia. La Polizia di Stato deve essere in grado di affrontare le emergenze e non essere protagonista in negativo di un emergenza strutturale.