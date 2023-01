Visita Piantedosi, i sindacati di polizia: "Bene riammissioni, ora si risolva forza in campo"

TRIESTE - "Riteniamo positivo che si sia svolto a Trieste il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica sulla rotta balcanica alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ed il capo della polizia Lamberto Giannini. Un segnale importante che va in controtendenza con il silenzio assordante di questa estate, sul tema come quello della “rotta balcanica” che ha visto negli ultimi mesi, un forte incremento di arrivi irregolari sul nostro territorio". A dirlo è il segretario provinciale del Sap Lorenzo Tamaro, unico sindacato di polizia presente in piazza Unità in occasione della visita del ministro dell'Interno a Trieste.

"Bene le dichiarazioni alla stampa da parte del ministro Piantedosi sulle riammissioni - continua Tamaro - e sull’intento di aumentarle e rafforzarle anche attraverso mezzi tecnologici. Resta sempre da risolvere il nodo sulle forze in campo e sulla logistica che attualmente non soddisfano le esigenze per un'azione efficiente ed efficace. Riteniamo la giornata di oggi un primo importante passo e auspichiamo che anche nel prossimo futuro le forze di polizia vengano ascoltate e messe nella condizione di poter operare al meglio, dando loro quello di cui necessitano".