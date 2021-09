Il Sap su arresti sparatoria: "Segnale di legalità importante, ora giusta pena"

Riceviamo dal Sap e pubblichiamo integralmente.

Il plauso del SAP va a tutti gli uomini e donne della Squadra Mobile di Trieste, della Polizia di Stato e a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’operazione che si è svolta oggi a seguito della rissa e sparatoria nella centrale via Carducci accaduta a Trieste il 4 settembre u.s. Un forte ed importante segnale di legalità messo in atto già nelle prime ore e rinforzato dall’operazione odierna che oggi ha permesso di assicurare alla giustizia gran parte dei partecipanti a quell’azione criminale.

Segnali che servono alla cittadinanza e che potranno essere efficaci se saranno seguiti da una giusta pena e conseguente certezza che essa venga espiata. Operazioni che evidenziano come, malgrado gli operatori di Polizia oggi lavorino spesso privi di adeguati strumenti, dotazioni e garanzie funzionali, si riesca a mantenere la professionalità e l’entusiasmo conseguendo degli ottimi risultati. Si diano quindi le giuste attenzioni alle richieste da parte delle Forze dell’Ordine affinché si possa migliorare la loro qualità di vita e l’efficienza ed efficacia della loro professione messa a servizio della comunità.