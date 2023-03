Aringa, caviale e Bora: il franchising ucraino sbarca a Trieste

TRIESTE - Viaggiare con il gusto, scoprire il mondo attraverso sapori nuovi e, per alcuni, ritornare per un momento a casa. E' tutto questo il nuovo Mix Markt di via Foschiatti 2, supermercato specializzato nella vendita di prodotti provenienti dall'Est Europa, che ha aperto i battenti a dicembre. Ad aver portato a Trieste questa interessante novità è Eugenio, 38enne ucraino trasferitosi nel capoluogo giuliano quattro anni fa con la sua compagna. Dopo aver aperto il suo primo Mix Markt a Monfalcone, ha deciso di fare il bis proprio nel capoluogo giuliano.

Nove nazioni

Il concept del negozio, che fa parte di una catena nata del 2008, è “colmare il senso di nostalgia, il desiderio di ritrovare i sapori della propria terra d’origine”, si legge sul sito. Un luogo dove sentirsi a casa o dove scoprire nuove specialità gastronomiche. Da Mix Markt potrete infatti trovare davvero di tutto: liquori, dolci, pesce, carne, cioccolato e tante specialità provenienti da paesi lontani. Si va dai vini moldavo e georgiani al cognac armeno, dai ravioli ripieni di patate ucraini ai cibi polacchi: nei ben 190 metri quadri di negozio c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Tra i prodotti più particolari, ci sono sicuramente l’anguria sotto aceto, il succo di betulla e il pesce essiccato da mangiare come snack. Chiudendo gli occhi, potrete trovarvi in ben nove nazioni: Moldavia, Bulgaria, Ucraina, Polonia, Romania, Albania, Armenia o Georgia.

Aringa, caviale e Bora

“Qui a Trieste ci sono diversi ucraini, polacchi, bulgari e tanti georgiani - ci spiega Eugenio -. Quello che acquistano più spesso è l'aringa in salamoia, mentre gli italiani scelgono per lo più il pesce affumicato, le nostre particolari bottiglie di vodka o cognac e caviale. Oppure cercano qualcosa da assaggiare, lo provano e poi tornano per prendere qualcosa di nuovo”. Così, se per qualcuno il Mix Markt è un posto dove ritrovare marchi e brand che hanno fatto parte della loro quotidianità, per qualcun altro è un'ottima occasione per sfuggire dalla noia dei soliti sapori. Intanto, anche il titolare non è rimasto indifferente al fascino di Trieste: “Sto pensando di trasferirmi qui, mi piace il mare”, racconta. “La Bora? Fa un po’ paura, è un vento fortissimo. Mai vista una cosa del genere”. E mentre Eugenio si meraviglia della Bora, noi triestini non possiamo far altro che meravigliarci del labirinto di sapori e colori che riempiono gli scaffali del suo nuovo negozio.