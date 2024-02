TRIESTE - È ufficiale: la triestina Sara Gama lascia la nazionale Italiana. L’ultimo match sarà quello di venerdì 23 al 'Viola Park' contro l'Irlanda, dopo quasi diciotto anni con la maglia della Nazionale. In quell’occasione le sarà consegnata una maglia e un gagliardetto celebrativi da parte del presidente della Figc Gabriele Gravina. Come riporta Ansa, quella di Gama è stata una scelta condivisa con il Club Italia e con il commissario tecnico Andrea Soncin. Sarà Gama, nella sua lunga carriera, si è affermata come icona dello sport e ha portato un grande contributo nella crescita del calcio femminile in Italia. È stata anche eletta vicepresidente dell’Associazione Italiana Calciatori (prima volta per una donna) ed è diventata uno dei simboli dell’emancipazione femminile.

“E' stato un viaggio straordinario - dichiara Gama - che, iniziato quasi 20 anni fa dalle nazionali giovanili, è passato attraverso incredibili emozioni e grandi cambiamenti. Ho dato tutto e deciso di lasciare d'accordo con il Ct che fin da subito, con grande rispetto, ha condiviso con me ogni passaggio di questo momento. Ho deciso di lasciare adesso, all'inizio di un nuovo ciclo nel quale ho dato il mio contributo per gettare solide fondamenta per il futuro e trasmettere i giusti valori a un gruppo che ha nuovamente dimostrato le sue grandi potenzialità".

“Ho usato il mio corpo e la mia mente per giocare - spiega Sarà Gama -. Li ho usati anche per parlare e cercare di ispirare, dentro e fuori dal campo. Oggi posso dire che alcune di queste parole e gesti sono serviti”