La sartoria triestina Fab Tailors collabora con Luis Vuitton a bordo di crociere ultra-lusso

TRIESTE - La boutique triestina Fab Tailors di Fabrizio Pizzioli entra in un programma con il gruppo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton e la divisione Luxury di Starboard Cruise Services, per la promozione delle eccellenze del territorio su una crociera di lusso. Pizzioli e i suoi collaboratori, che da anni creano abbigliamento su misura e hanno la loro sede in via Donota 4, si trovano ora sulla nave Silver Spirit della compagnia Silver Sea, e stanno presentando le loro creazioni a un pubblico internazionale, in prevalenza statunitense.

La nuova idea, su cui Fab Tailors sta lavorando da circa nove mesi, consiste nel realizzare dei disegni su stoffe come fossero arazzi o tele, e poi, con questi tessuti, costruire dei kimono di lusso, sul tema dell’Odissea. Tutti pezzi unici e ordinabili. I disegni vengono dipinti a mano da Daniele Pizzioli. Fanno parte della squadra anche la moglie di Fabrizio, Andreea Radut Pizzioli, e Irina Anufrieva.

Oltre che per l’impegno e il talento, Pizzioli e il suo team sono entrati nel progetto per una serie fortuita di eventi. “Un anno e mezzo fa - racconta il titolare - un giornalista per la rubrica viaggi di Forbes è entrato nella nostra boutique e si è trovato bene. Pochi mesi dopo abbiamo avuto un articolo sulla prestigiosa rivista. Dopo circa sei mesi ci ha chiamato il gruppo Starboard Luxury Branch di Luis Vuitton, che sta curando un nuovo programma per coinvolgere artisti di rilievo e portarli su navi extralusso”.

Il contatto è avvenuto lo scorso ottobre ma “siccome non possiamo andare via quando vogliamo perché dobbiamo gestire la boutique - spiega Pizzioli -, abbiamo fissato agosto del 2023 come periodo ideale per il viaggio. Ora saremo per tutto il mese sulla nave, dove abbiamo una boutique e interagiamo spesso con gli ospiti, intrattenendoli con delle presentazioni. Siamo gli unici triestini coinvolti nel progetto internazionale per la promozione della moda “local”, quindi ci sentiamo un po’ ambasciatori della città stessa, a cui dobbiamo molto”.