Strani avvistamenti nel cielo, sono i satelliti di Elon Musk (VIDEO E FOTO)

Una fila di luci in movimento nel cielo: fenomeno immortalato da molti lettori che ieri sera ci hanno inviato diverse immagini. Non si tratta di oggetti volanti non identificati ma della costellazione di satelliti Starlink, di Elon Musk, utilizzati per internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza. I satelliti sono stati avvistati in tutto il Nord Italia, come previsto da alcuni siti specializzati. Qui trovate il sito dedicato al progetto: https://findstarlink.com. Ringraziamo i lettori per il materiale inviato.