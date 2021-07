Fratelli d'Italia invita gli under 40 a non vaccinarsi, Forza Italia apre il fuoco: "Lollobrigida irresponsabile"

“Stiamo registrando un’impennata di casi che rischiano di riportare in giallo numerose regioni; abbiamo la prova scientifica che la quasi totalità dei nuovi ricoverati non è stato vaccinato. Due fatti incontrovertibili da cui si ricava una certezza: la via per scongiurare nuovi lockdown è la vaccinazione. Di fronte a tutto ciò c’è chi irresponsabilmente invita gli under 40 a non vaccinarsi, con il chiaro intento di trarne benefici elettorali. Si lavori piuttosto per accelerare la campagna vaccinale, soprattutto per le fasce più a rischio, e si calibri il green pass evitando limitazioni a chi non è no vax. Questa è la via maestra se non vogliamo ritrovarci a breve a dover fare i conti con un altro confinamento, insostenibile per i cittadini e le attività economiche”.

Lo scrive la deputata e coordinatrice di Forza Italia FVG Sandra Savino commentando l’intervista rilasciata dal capogruppo di FdI alla Camera Francesco Lollobrigida.