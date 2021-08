Ripristino della pavimentazione in porfido: Scala Santa chiusa per un mese

A partire da lunedì 23 la strada resterà chiusa al traffico per circa un mese tra i civici 84 e 94. I lavori permetteranno il ripristino della pavimentazione originale in porfido, come da accordi con l’Amministrazione comunale.

A partire da lunedì 23 agosto AcegasApsAmga, in accordo con l’Amministrazione comunale, procederà alle opere necessarie al ripristino della pavimentazione originale in porfido di Scala Santa. L’intervento coinvolgerà un tratto di circa 70 metri tra i civici 84 e 94: per permettere lo svolgimento delle attività e il corretto assestamento della nuova pavimentazione, il tratto coinvolto resterà chiuso al traffico per circa un mese. L’accesso agli altri civici sarà comunque possibile sia dalla E61 che da Roiano.