Barcola, la replica dell’assessore: “Scalette sicure e collaudate”

Con riferimento alle dichiarazioni del consigliere Barbo sulle scalette di Barcola, non si fa attendere la replica dell'assessore Lodi: “Premesso che ad oggi, dopo oltre sei mesi, il consigliere non conosce ancora le deleghe assessorili lo invito, prima di fare comunicazione e dichiarazioni inesatte, di sentire gli uffici o la sottoscritta. Le scalette nuove di Barcola sono state tutte collaudate e sono utilizzabili in sicurezza. Quella fotografata è anche completamente nuova, collaudata, utilizzabile in piena sicurezza in attesa di un pezzo di rifinitura". L'assessore rassicura infine il consigliere “i miei sopralluoghi non mancano, viste le tante opere pubbliche in cantiere per la nostra città".