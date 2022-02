'Scandalo' sul direttore dell'Arpa, Cosolini: "Chiarezza su presunto danno erariale"

Approda in Consiglio regionale un'interrogazione per fare chiarezza sull'incarico dell'ex direttore di Arpa, Stellio Vatta, firmata dal consigliere regionale Roberto Cosolini del Pd insieme al capogruppo Diego Moretti e al collega Franco Iacop. Secondo Cosolini "la questione ambientale è troppo seria per ridurla a gesti di propaganda, gli unici ai quali l'assessore regionale Fabio Scoccimarro pare dia attenzione. Anziché regalare borracce con il tappo in plastica, dovrebbe gestire con molta più attenzione l'Arpa, ovvero l'Agenzia deputata alla difesa dell'ambiente, sul cui ex direttore ci sono troppe questioni ancora da chiarire".

Danno erariale?

"L'interrogazione, la seconda presentata dal Pd - rammenta Cosolini -, segue la richiesta di accesso agli atti e l'esposto inviato nei mesi scorsi alla procura della Corte dei Conti del Friuli Venzia Giulia per chiedere di verificare la sussistenza di un danno erariale in capo al direttore dell'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente (Arpa Fvg) e all'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, per l'omessa attività di vigilanza e verifica di legittimità da parte di strutture e organi sottoposti al suo controllo".

"Nel 2018, a pochi mesi dal suo insediamento - aggiunge il dem -, l'assessore Scoccimarro diede il benservito all'allora direttore di Arpa Fvg, che entro breve fu scelto per guidare l'Arpa del Veneto. Chi prese il suo posto, Stellio Vatta, andò in pensione lo scorso giugno, ma è proprio sulla quiescenza che nascono dei problemi ancora non chiariti. Infatti fino al mese di settembre risulta che l'ex direttore Vatta abbia continuato a percepire il compenso che, per legge, non gli spettava".

"Nonostante le ripetute richieste, la vicenda non è stata tutt'ora chiarita", scrive Cosolini nella sua nota e per l'ennesima volta chiede siano date spiegazioni sulla vicenda, "e vorremmo che, oltre a ribadire gli eclatanti annunci di iniziative ormai mitiche come quella della Carta di Trieste, l'assessore Scoccimarro si premurasse innanzitutto di far funzionare al meglio gli strumenti attuativi di cui la Regione dispone in campo ambientale".