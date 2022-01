Scappa senza pagare il taxi: inseguito e denunciato

Lo scorso venerdì notte la Polizia di Stato ha denunciato per insolvenza fraudolenta un cittadino rumeno del 1991. Assieme a un suo connazionale ha usato un taxi e durante la corsa i due si sono fatti fermare nei pressi di un bancomat per prelevare del contante. Sono sorti dei problemi e in via Pascoli ha sferrato un calcio all'autista.

I due sono scappati in direzioni opposte e il tassista ha seguito in macchina uno, informando la sala operativa della Questura. Una Volante lo ha rintracciato e bloccato in via Palladio.

Accompagnato in Questura, riscostruito l’episodio, il rumeno, già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.