Scappano dalla quarantena e fanno perdere le tracce: denunciati 14 minori

Si sono allontanati dalla struttura in cui erano ospitati e in cui avrebbero dovuto rimanere in quarantena fiduciaria: si tratta di 14 minorenni afghani che hanno fatto perdere le proprie tracce nella giornata di ieri, martedì 1 settembre. La Polizia di Stato è intervenuta e li ha denunciati a piede libero. Nell'ambito dei controlli per il rispetto delle norme anti covid le forze dell'ordine hanno controllato nelle ultime 24 ore 463 persone. Nessuna di queste è stata sanzionata.

