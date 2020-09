Scappano dalla quarantena: la Polizia denuncia tre minori

Tre minorenni di nazionalità afghana si allontanano dalla struttura di accoglienza Villa Nazareth in via dell'Istria, dove avrebbero dovuto rimanere in quarantena fiduciaria. Sono stati quindi denunciati da una volante della Polizia. È successo ieri nell'ambito dei controlli cosiddetti "anti - covid" operati dalle forze dell'ordine, che hanno controllato 407 persone in 24 ore. Già nei giorni scorsi si era verificato un fatto analogo proprio a Villa Nazareth, in cui tre famiglie afghane hanno fatto perdere le tracce. Ieri i sindaci del Fvg hanno inoltre spedito alla ministra Lamorgese una lettera per segnalare le criticità dovute agli arrivi di minori stranieri non accompagnati in tempo di emergenza sanitaria.

