Folgorato da una scarica di 10mila volt: operaio grave a Cattinara

È stato ricoverato d’urgenza nel reparto di Terapia Intensiva l’operaio 45enne rimasto folgorato da una scarica di 10 mila volt mentre stava lavorando all’interno della sede delle Assicurazioni Generali. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi 22 ottobre nell’edificio di via Trento.

Dopo la scarica, sono intervenuti il personale del presidio sanitario delle Generali che in maniera provvidenziale l’hanno rianimato grazie al defibrillatore installato nell'edificio. Pronto l’intervento anche dei sanitari del 118 che, prima di intubarlo e stabilizzarlo, hanno provveduto ad utilizzare il defibrillatore per la terza volta. Sul posto anche i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.