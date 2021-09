Scavatrice perde olio in via Giulia, una scooterista in ospedale: strada chiusa

Una scavatrice perde olio e lascia una scia lungo via Giulia, finché una scooterista, transitando nella rotonda all'altezza di piazza Volontari Giuliani, scivola sulla sostanza oleosa e finisce all'ospedale. È successo intorno alle 11 del mattino di oggi, mercoledì 29 settembre, un incidente che ha reso necessaria la chiusura della strada in direzione via Carducci. La donna a bordo dello scooter non sarebbe grave ma è stata comunque trasportata a Cattinara per accertamenti. La scavatrice sí è poi fermata in prossimità del giardino Pubblico De Tommasini. Sul posto Polizia Locale e 118.

