Lo scettro di Carlotta torna a casa

TRIESTE – Un tesoro storico unico, lo scettro appartenuto all'Imperatrice Carlotta del Messico, torna a Trieste, grazie all'intervento della Fondazione CRTrieste. Il gioiello, realizzato in oro 22 carati, diamanti, rubini e smeraldi, è stato acquisito in un'asta tenutasi il 18 luglio all'Hotel de Ventes de Monte-Carlo (Principato di Monaco).

Lo scettro era un dono dell'Imperatrice ricevuto nel 1864 dal Consiglio Municipale di San Juan del Rio. Ora, potrà essere ammirato al Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, grazie alla Fondazione CRTrieste che lo ha conferito in comodato per l'esposizione al pubblico. L'acquisizione rappresenta un evento di rilevanza internazionale, non solo per il valore dell'oggetto, ma anche per la sua storia. "Riportiamo il gioiello nella “casa” tanto amata dalla sua prima proprietaria, la principessa Carlotta del Belgio - afferma Massimo Paniccia, Presidente della Fondazione CRTrieste –. Sono convinto che lo scettro arricchirà ulteriormente il già notevole patrimonio culturale e artistico che il Castello di Miramare rappresenta, dando un ulteriore motivo per visitarlo".

Il manufatto, dopo essere giunto in Europa, era pervenuto nelle mani di Leopoldo II, Re del Belgio e fratello di Carlotta, che ne aveva fatto dono al barone Adrien Goffinet in segno di gratitudine per i suoi buoni e leali servizi. L'acquisizione si è sviluppata in pochi giorni. La direzione del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare ha segnalato alla Fondazione CRTrieste che l'oggetto sarebbe stato all'asta. Dopo aver acquisito le necessarie informazioni sull'oggetto, la sua provenienza e il suo valore storico-artistico, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di partecipare all'asta del giorno successivo, aggiudicandosi il manufatto al prezzo di 120.000 euro.

“Sono davvero grata alla Fondazione CRTrieste e al suo Presidente Massimo Paniccia – afferma Andreina Contessa, Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare – per aver agito con lungimiranza e prontezza, e per averci permesso di acquisire un prezioso gioiello che rappresenta un momento tanto significativo della storia pubblica della coppia arciducale che fondò il Castello di Miramare e scelse Trieste come dimora prediletta e amata". Il Direttore Generale Musei del Ministero della Cultura, Massimo Osanna, ha espresso il suo plauso per l'acquisizione, sottolineando l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato per la tutela del patrimonio culturale. La Fondazione CRTrieste, attraverso questa acquisizione, ha voluto dare un ulteriore motivo per visitare il Castello di Miramare, già noto per il suo notevole patrimonio culturale e artistico. "Oggi come allora, gli Organi della Fondazione CRTrieste hanno agito prontamente, consentendo così al territorio di acquisire un bene culturale unico, che potrà catalizzare ulteriori importanti flussi turistici", conclude Paniccia.