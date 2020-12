Ex polveriera, trovato uno scheletro umano: indaga la Procura

Dei resti umani ridotti ormai al solo scheletro sono stati ritrovati nella zona del perimetro esterno dell'ex polveriera sita nei pressi della località Raute a Trieste nel pomeriggio di domenica 29 novembre. La notizia è stata riportata da Telefriuli. A trovare lo scheletro della persona al momento sconosciuta sono stati alcuni passanti che hanno allertato le forze dell'ordine.

Sul posto sono giunti i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale. Il pm Pietro Montrone ha aperto un'indagine, coordinata dal Procuratore Capo Antonio De Nicolo, per risalire all'identità della persona. Sul posto anche il medico legale, Fulvio Costantinides. E' molto probabile che venga disposta un'autopsia e ulteriori accertamenti per individuare le cause del decesso e risolvere il giallo.