Schiacciato da una pressa al lavoro, portato all’ospedale di Gorizia

Rimane schiacciato al torace da una pressa sul posto di lavoro e viene portato via dall'ambulanza in codice giallo. È successo a un uomo di 36 anni nella fabbrica La Giulia Ind. Spa, nella zona dell'auto porto di Gorizia. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Quello che sembrerebbe un infortunio sul lavoro è accaduto nella serata di ieri, alle 20.30, e le cause sono in corso di accertamento.

Immediata la chiamata di aiuto da parte dei colleghi al Nue112 e tempestivo l'intervento del 118 con ambulanza e medico a bordo, che ha portato l'uomo all'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Gorizia e le forze dell'ordine.