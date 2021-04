Schiamazzi nella notte in un appartamento di via del Veltro: la Polizia denuncia una coppia

Denunciate la scorsa notte dalla Polizia di Stato per disturbo della quiete pubblica due persone. Si tratta di un triestino del 1965 e di una cittadina russa del 1972, che è stata deferita anche per essersi rifiutata di fornire le proprie generalità agli operatori di una Volante intervenuti in un appartamento in via del Veltro a seguito della segnalazione di schiamazzi.