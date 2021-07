Schianto tra auto e moto a San Giovanni di Duino: motociclista all’ospedale

Incidente moto contro auto a San Giovanni di Duino, sulla SS14. Successo intorno alle 11:30 di oggi quando per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Stazione di Aurisina un trentenne a bordo della sua Ducati ha impattato contro una Giulietta nel senso opposto di marcia. Il centauro sbalzato sull'asfalto è stato trasportato cosciente all'ospedale di Monfalcone. La sessantenne a guida dell'Alfa è rimasta incolume ma sotto shock.