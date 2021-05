Schianto tra due auto in via Cadorna: due feriti e strada chiusa

Un incidente si è verificato oggi alle 9 del mattino in via Cadorna all'altezza del civico 118. Coinvolte una Mercedes, che procedeva su via cadorna C200 e una Fiat 600 in arrivo da via San Giorgio, ingenti i danni ai veicoli, ma le due persone ferite non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e la viabilità, oltre al 118. Via San Giorgio e via Cadorna sono state chiuse in corrispondenza del tratto. All'origine dell'impatto sembrerebbe esserci stata una mancata precedenza. Leggermente danneggiata anche un'auto in sosta.

