Schianto tra furgone e scooter in via Carducci: scooterista all'ospedale

Schianto tra un furgone cisterna e uno scooter Honda 125R all'incrocio tra via Carducci e via Battisti, e lo scooterista finisce in ospedale. Il centauro non ha riportato gravi ferite e le dinamiche dell'incidente sono ancora al vaglio della Polizia Locale. Intervenuta anche la Croce Rossa e i Carabinieri in ausilio alla viabilità, e il traffico è rimasto bloccato per qualche minuto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.