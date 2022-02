Un motoscafo travolge una canoa con due ragazze a bordo e una rimane ferita. È successo stamattina intorno alle 9:30. Le due "naufraghe" sono state portate da una navetta della Capitaneria di porto sulle rive, dove il personale del 118 le attendeva. La ragazza ferita non sembrerebbe in gravi condizioni. Notizia in aggiornamento.