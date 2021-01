Schianto tra auto e moto in via Valmaura: ferito centauro minorenne

Alle ore 17.50 di oggi, 16 gennaio 2021, la prima squadra della sede centrale del Comando provinciale Vigili del fuoco di Trieste è intervenuta in Via Valmaura angolo Via del Carpineto per un incidente stradale tra un'autovettura e un motociclo.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area del sinistro e dei mezzi incidentati. Il motociclista, un minorenne, è stato preso in carico dal personale sanitario del 118. Sul posto anche il personale della Polizia Locale per gli accertamenti.