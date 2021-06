Dal 27 ottobre torna il Science+Fiction Festival: al via le iscrizioni

La 21esima edizione del festival si svolgerà anche quest’anno in un’edizione ibrida, con modalità di partecipazione online e dal vivo in quattro diverse sale. Iscrizioni fino al 31 agosto

La ventunesima edizione del Trieste Science+Fiction Festival, il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza e alle meraviglie del possibile organizzato e promosso dal Centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground, si terrà dal 27 ottobre al 3 novembre 2021.

“La 21esima edizione del TS+FF è progettata per svolgersi con formula ibrida, in presenza e on-line - dichiara Daniele Terzoli, presidente de La Cappella Underground - con il ritorno del pubblico in presenza nelle sedi tradizionali del festival ma aperto anche alla partecipazione su web, dopo l'esperienza virtuale dell'anno scorso che ha portato a un deciso allargamento della fanbase su scala nazionale: un festival per il 21esimo secolo, disegnato secondo un modello “smart”, immaginato in funzione della nuova quotidianità e del mondo digitale, costruito su un'idea di sostenibilità e pensato per andare incontro alle esigenze di tutti gli spettatori.”

Il Trieste Science+Fiction Festival, con la conferma della partnership con MYmovies, si svolgerà infatti anche quest’anno in un’edizione ibrida, con modalità di partecipazione online e dal vivo in quattro diverse sale: la sala del Politeama Rossetti (con una platea da 960 posti), il Teatro Miela e il Cinema Ariston di Trieste, e la sala virtuale di MYmovies, sito leader in Italia nell’informazione cinematografica.

Aperte le iscrizioni

Le selezioni per i film e le opere candidate alle sezioni in concorso sono aperte e si chiuderanno in data 31 agosto 2021. Il regolamento e le modalità di iscrizione per l'edizione 2021 sono pubblicati sul sito del festival www.sciencefictionfestival.org, ed è possibile iscrivere la propria opera tramite la piattaforma FilmFreeWay disponibile a questo link: https://filmfreeway.com/TriesteScienceFictionFestival.

Il Trieste Science+Fiction Festival è articolato nelle seguenti sezioni:



• Premio Asteroide, concorso internazionale per film di science-fiction e fantasy;

• Premio Méliès d’argent, concorso per il miglior lungometraggio europeo di genere fantastico;

• Premio Méliès d’argent, concorso per il miglior cortometraggio europeo di genere fantastico;

• Spazio Italia, selezione di opere italiane di genere fantastico;

• Retrospettive, programmi speciali e premi alla carriera;

• Anteprime ed eventi speciali.

• Il Fantastic Film Forum, sezione industry per i professionisti del settore.