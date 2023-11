Science+Fiction Festival: edizione record con 10mila spettatori

TRIESTE - L’edizione 2023 del Trieste Science+Fiction Festival ha visto la partecipazione di oltre 10.000 spettatori che hanno assistito alle proiezioni e alle conferenze in programma, confermando il successo del festival italiano che ogni anno porta sul grande schermo il meglio della fantascienza mondiale. La cerimonia di premiazione al Politeama Rossetti si è tenuta ieri, mercoledì 1 novembre.

Organizzato dal centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground, anche nel 2023 il festival ha portato sul grande schermo le migliori produzioni di genere fantastico, con oltre 50 anteprime cinematografiche mondiali, internazionali e nazionali e tre concorsi alla presenza di registi, attori e autori da tutto il mondo.

"Sono emozionato e felice di annunciare che questo anniversario del Trieste Science + Fiction Festival ha segnato un record in termini di numero di film proiettati, partecipazione di pubblico e aumento delle vendite di biglietti" - ha dichiarato il direttore Alan Jones - "Un modo assolutamente fantastico di concludere questa edizione, festeggiando con la consapevolezza di aver offerto un'ampia scelta di intrattenimento, mentre i grandi eventi che si sono svolti in tutta la città hanno suscitato un consenso unanime. I film premiati non potrebbero riflettere meglio lo stato di salute della fantascienza contemporanea. Ci prepariamo già per l’edizione 2024, che sarà ancora più sorprendente e ci porterà all’esplorazione del “megafuturo”.

I vincitori

A vincere il Premio Asteroide 2023 per il miglior film di fantascienza, horror e fantasy riservato alle opere di registi emergenti, è stata l'opera di animazione "Mars Express” di Jérémie Périn, noir futuristico animato che arriva dalla Francia, mentre il Premio Méliès d’argent riservato ai film di produzione europea è andato a “The last spark of hope” di Piotr Biedro?, il primo film post-apocalittico polacco.