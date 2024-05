Scienza e Virgola entra in carcere, al Coroneo tutto pronto per l'evento teatrale

TRIESTE - La scienza entra in carcere. Domani 20 maggio alle 14 è in programma, nell'ambito del festival Scienza e virgola, l'evento "What is life? Cos’è la vita?”, una conversazione scenica legata al ciclo di lezioni tenute dal famoso fisico Erwin Schrödinger, rifugiatosi in Irlanda durante la Seconda guerra mondiale. Si tratta di una novità assoluta per quanto riguarda il festival promosso dal laboratorio interdisciplinare della Sissa. La storia racconta come lo scienziato si interrogava sui processi che consentono alla vita di proliferare sul nostro pianeta. A dare vita all'evento saranno Gianluca Lattanzi e Maura Pettorusso, rispettivamente fisico e attrice. La performance teatrale è firmata da Arditodesio, per la regia di Andrea Brunello.

Gli altri eventi

Domani il Science and Media Festival, organizzato per la direzione artistica dello scrittore e fisico Paolo Giordano, porta ‘on stage’ “Le parole che non ho detto. Io, nonno Dino e l’Alzheimer”, alle 18.30 al Teatro Dei Fabbri, in collaborazione con Fondazione Pezcoller. Una produzione Arditodesìo su testo del regista Andrea Brunello e del ricercatore Luca Marchetti che, in scena, ci riporta a quella volta che avrebbe voluto dire qualche cosa di importante a nonno Dino, ma non riuscì a emettere neanche una parola. L’episodio ha poi ispirato il suo percorso scientifico nell’attività di ricerca finalizzata allo sviluppo di modelli predittivi nel campo delle malattie neurodegenerative. Ancora oggi, Luca è alla ricerca delle parole giuste da dire a suo nonno. Seguirà un dialogo tra Luca Marchetti e la giornalista scientifica Letizia Gabaglio sui contenuti scientifici dello spettacolo.