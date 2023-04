Incontri, degustazioni e laboratori: torna "Scienza e virgola"

TRIESTE – La democratizzazione della conoscenza sarà il filo rosso della VII edizione di Scienza e Virgola, il Science and Media Festival organizzato dal Laboratorio Interdisciplinare della SISSA per la direzione artistica dello scrittore Paolo Giordano, di scena dal 4 al 9 maggio a Trieste, con eventi programmati anche in altre sedi del Friuli Venezia Giulia. Fisico di formazione, autore di libri tradotti in tutto il mondo, Paolo Giordano ha voluto quest’anno evidenziare nel Festival la necessità di «includere il maggior numero di prospettive ed esperienze diverse, per garantire nel presente complesso che stiamo vivendo una visione autentica di chi siamo e di dove ci troviamo: la scienza – osserva lo scrittore - è chiamata a rileggere il proprio rapporto con la società e ad interrogarsi sul proprio impatto, tanto a livello collettivo quanto sulle singole esistenze». Ecco dunque sei giorni di incontri, confronti, focus sulla letteratura scientifica, ma anche eventi esperienziali, spettacoli, proiezioni, degustazioni, laboratori per adulti e bambini, ancora una volta «incrociando diversi linguaggi, media e ambienti culturali – sottolinea Nico Pitrelli, responsabile organizzativo e scientifico - nel segno della contaminazione culturale che può alimentare conversazioni intorno al mondo in cui viviamo e a quello che abiteremo in un futuro nemmeno troppo lontano». Anche quest’anno Scienza e Virgola trova la collaborazione del Teatro Miela Bonawentura, del TriesteBookFest, dell’Antico caffè e libreria San Marco e della Casa del Cinema, il sostegno della Fondazione Casali, della Fondazione Pezcoller e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la media partnership della sede Rai Friuli Venezia Giulia.



Ricco programma per l'edizione 2023. Sono molte le iniziative da non perdere, come il talk sulla genitorialità nel terzo millennio, che vedrà Giordano dialogare con la scrittrice Antonella Lattanzi e Giuseppe Ricci, Direttore della Clinica Ostetrica-Ginecologica dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste. Sabato 6 maggio sarà la volta del dialogo con la giornalista e filmmaker Francesca Mannocchi, intorno ai temi del libro dell’autrice “Bianco è il colore del danno” (Einaudi). Tra gli altri protagonisti ci sono Sheila Jasanoff, vincitrice dell’Holberg Prize Board 2022, l’equivalente del premio Nobel nelle scienze sociali e fondatrice del Programma su scienza, tecnologia e società alla Harvard Kennedy School e il fisico iraniano naturalizzato statunitense Cumrun Vafa, medaglia Dirac 2008, ordinario di matematica e filosofia della natura all'Università di Harvard, fra i massimi esperti della teoria delle stringhe. Giovedì 4 maggio verrà inoltre proiettato "Margherita. La voce delle stelle”, il documentario dedicato a Margherita Hack, figura iconica del gotha scientifico internazionale e della città di Trieste . Maggiori informazioni sul sito www.scienzaevirgola.it