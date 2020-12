Classifica Rur 2020, Scienze Mediche dell'Università di Trieste seconda in Italia

Risultato di rilievo per le Scienze Mediche dell'Università di Trieste. La RUR Rankings Agency, in collaborazione con Clarivate Analytics, ha pubblicato la propria "RUR 2020 Medical Sciences World University Ranking". Tale classifica è dedicata a mettere in evidenza le prestazioni di ben 574 università leader mondiali nelle Scienze Mediche.

L'Università di Trieste entra in classifica e conquista la Silver League, corrispondente alle posizioni dal 200° posto, collocandosi esattamente nella 226^ posizione mondiale, ma ben 2^ nel Country Rank Italy, cioè seconda fra le università italiane, preceduta soltanto da Padova. Di rilievo soprattutto i risultati della Didattica (171^ posizione mondiale, quindi in Golden League) e nella Ricerca scientifica (211^).