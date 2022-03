Sciopero globale per il clima: il 25 marzo corteo anche a Trieste

Anche Trieste aderisce alla manifestazione per il clima e contro il riscaldamento globale promossa da Friday For Future Italia e in programma il prossimo 25 marzo da Fridays For Future Italia. Il corteo prenderà il via alle 9:30 in Largo Barriera e terminerà al Giardino Pubblico dove interverranno Filippo Giorgi (premio Nobel 2007), il Conisglio degli studenti dell'UniTs, il movimento Extinction Rebellion, Energia Mobilità Sostenibile, WWF e Legambiente.

Di seguito le ragioni dello sciopero pubblicate sul sito di FFF:

"Il catastrofico scenario climatico che stiamo vivendo è il risultato di secoli di sfruttamento e oppressione attraverso il colonialismo, l’estrattivismo e il capitalismo, un modello socio-economico essenzialmente difettoso che deve essere sostituito con urgenza. Un sistema in cui le nazioni ricche sono responsabili del 92% delle emissioni globali, e l’1% più ricco della popolazione mondiale è responsabile del doppio dell’inquinamento prodotto dal 50% più povero. Guidati dalle lotte storiche e dalle esperienze vissute, guidati dalle persone e dalle aree più colpite (MAPA), chiediamo risarcimenti per il clima".