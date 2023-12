Sanità sul piede di guerra contro la manovra: "Pronti a bloccare tutto"

TRIESTE - "In Friuli Venezia Giulia l'adesione allo sciopero nazionale di oggi 18 dicembre sarà vicina al 90 per cento, blocchiamo molte attività per mandare un segnale importante affinché questa manovra incontri prima possibile dei correttivi. Se così non fosse, da gennaio del prossimo anno sono già in programma una serie di mobilitazioni con assemblee, presidi e manifestazioni". I dirigenti medici, veterinari e sanitari sparano a zero contro la manovra dell'esecutivo Meloni ed elencano, punto per punto, le criticità alle quali il sistema andrebbe incontro in caso fosse definitavamente approvata senza le modifiche richieste dai sindacati. Un centinaio le attività tra sale operatorie, ambulatori di anestesia e di terapia antalgica sospese in regione. A farsi portavoce del malcontento è Alberto Peratoner, direttore del 118 e presidente del sindacato degli anestesisti e rianimatori (Aaroi Emac) che, in mattinata a Trieste, ha indetto una conferenza stampa assieme alla Cisl medici, Fvm e Fassid, per spiegare le ragioni dello sciopero.

I motivi dello sciopero

"I tagli e i passaggi peggiorativi a proposito dell'età pensionabile, la disincentivazionea lavorare nel pubblico favorendo il settore privato ai danni della sanità pubblica, lo scadimento della qualità del lavoro e la fuga dei giovani professionisti penalizzano il sistema sanitario. La fuga verso il privato favorisce le cooperative che, trattenendo grosse somme e restituendo una minima parte ai professionisti, mettono in pratica il fenomeno del caporalato. Tutto ciò è inaccettabile" così Peratoner. "Il nostro pensiero oggi va anche ai colleghi che sono stati contingentati al fine di garantire il servizio minimo nelle urgenze e nei trattamenti alle persone fragili". Alla conferenza stampa in piazza Unità sono intervenute anche Sabrina Menestrina di Fvm e Giorgia Favretto, rappresentate dei radiologi. "Dal pronto soccorso di Udine si sono licenziati 12 colleghi - ha spiegato - e sono arrivati medici argentini provocando, di fatto, grandi difficoltà nell'interpretazione dei referti". Secondo la Favretto, anche all'ospedale infantile Burlo la situazione non è migliore. "Siamo carenti di radiologi, ad esempio oggi è stato precettato un medico, che ha pure la febbre. Ci fermiamo per protestare perché la fuga del personale verso il privato crea grandi difficoltà".