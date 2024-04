Sciopero portuali, altissima l'adesione, porto paralizzato

TRIESTE - Quasi duecento i lavoratori portuali che si sono ritrovati davanti alla torre del Lloyd in via Von Bruck in risposta al blocco delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo, scaduto il 31 dicembre scorso. Lo sciopero nazionale è stato proclamato da Cgil, Cisl e Uil. Tra le richieste i lavoratori chiedono un complessivo riassetto del contratto ormai scritto venti anni fa, l’aumento del comporto per un settore molto esposto alle malattie professionali, l’inserimento del lavoro portuale nel novero dei lavori usuranti, la piena attuazione da parte del ministero del fondo per il prepensionamento già istituito nel precedente rinnovo contrattuale, e, infine, un aumento economico adeguato del 18 per cento rispetto all’inflazione.

Il presidio si è svolto senza incidenti, pacificamente. I portuali interpellati hanno deciso di non rilasciare dichiarazioni relative alle richieste avanzate ne tanto meno hanno voluto dire la loro sulla questione delle dimissioni del presidente uscente dell'Autorità portuale, Zeno D'Agostino, il quale, quando è arrivato davanti all'ingresso della torre è stato accolto tiepidamente dai lavoratori. D'Agostino ha confermato la sua posizione a favore dei lavoratori: "Io sto dalla parte dei lavoratori. E' anche bello vedere questo movimento. Siamo in un periodo molto complesso. Armatori e terminalisti hanno avuto utili importantissimi negli anni della pandemia. Spero che sia da parte dei terminalisti che da quella dei sindacati si facciano passi avanti per arrivare a trovare una soluzione. Chiaro che le richieste sono alte perché siamo di fronte a periodi storici in cui abbiamo avuto un'inflazione importante".

I sindacati

Presenti sul posto i coordinatori e i segretari dei sindacati che hanno organizzato il presidio. Giulio Germani, coordinatore regionale Cisl per i porti, ha confermato che "il atavolo a Roma si è fermato e quindi ora portiamo la gente in piazza. Certo, le condizioni di lavoro nel porto di Trieste sono migliorate in questi ultimi anni grazie all'intervento dell'autorità portuale, ma quella che si è arrestata un po' è la parte economica. Motivo per il quale abbiamo chiesto il 18 per cento per recuperare, mentre le parti datoriali hanno proposto di intervenire sul welfare". Stefano Mauro, segretario provinciale della Filt Cgil ha spiegato che "noi scioperiamo principlamente per il rinnovo del contratto nazionale. C'è anche una questione sicurezza sul lavoro e non vogliamo che venga smembrata la legge 84 del 1994 che disciplina l'ordinamento e le attività portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti". Infine Marco Rebez della Uil Trasporti ha dato un po' i numeri relativamente alla protesta e al presidio: "Abbiamo tra il 95 e il 98 per cento di aderenti allo sciopero, sia a Trieste che a Monfalcone, oltre a una grande affluenza qui al presidio, motivo per il quale siamo molto soddisfatti. Il tema è importante, quello di far crescere la retribuzione base. Le distanze sono ampie, con la controparte non stiamo trovando una quadra. Se oggi non si chiude, i prossimi scioperi saranno di 48 ore e si andrà sempre più in salita. Noi invece vogliamo chiudere perchè puntiamo far recuperare il potere d'acquisto ai dipendenti. Intanto in questi anni gli utili dei terminalisti sono cresciuti, per non parlare di quelli delle compagnie di navigazione".

La politica

Stamattina, tra i lavoratori, erano presenti diversi esponenti della politica locale e regionale. Il dem Francesco Russo ha sottolineato che "la preoccupazione maggiore è che a questi lavoratori non venga riconoscito neppure il valore aggiunto che in questi anni i player hanno incassato, anche in periodo Covid. Abbiamo visto che il prezzo dei noli è salito anche di dieci volte: sicuramente le paghe non sono salite così vertiginosamente".