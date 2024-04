Portuali triestini incrociano le braccia per il rinnovo del contratto collettivo

TRIESTE - Sciopero dei portuali triestini che incroceranno le braccia venerdì 5 aprile per il rinnovo del contratto collettivo nazionale scaduto lo scorso 31 dicembre, mentre già lo scorso 27 settembre le organizzazioni sindacali avevano presentato la piattaforma per il rinnovo contrattuale. La manifestazione dei lavoratori si terrà davanti alla torre del Lloyd dalle 9 alle 12. Tra le richieste più urgenti, quelle che chiedono un complessivo riassetto del contratto ormai scritto venti anni fa, l’aumento del comporto per un settore molto esposto alle malattie professionali, l’inserimento del lavoro portuale nel novero dei lavori usuranti, la piena attuazione da parte del ministero del fondo per il prepensionamento già istituito nel precedente rinnovo contrattuale, e, infine, un aumento economico adeguato del 18 per cento rispetto all’inflazione. Dopo circa venti incontri con Cgil, Cisl e Uil, a livello nazionale, si è consumata la rottura del tavolo di trattativa sugli insufficienti aumenti contrattuali proposti, con l’apertura dello stato di agitazione e la proclamazione del primo sciopero nazionale per la giornata del 5 aprile.