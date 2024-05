I giornalisti della Rai incrociano le braccia: adesioni sciopero all'80 per cento

TRIESTE - Grande adesione allo sciopero dei giornalisti della Rai regionale oggi, lunedì 6 maggio, una protesta indetta a livello nazionale a cui, in Fvg, ha partecipato l’80 per cento del personale nella prima parte della giornata, dato in linea con le redazioni nel resto del paese. In particolare, oggi non sono andati in onda i giornali radio, Buongiorno Italia e Buongiorno Regione e i Tg delle 14. Il Tg delle 19:35 sarà un’edizione ridotta, garantita per legge, della durata di sei minuti e letta da un membro del Cdr. Per misurare l’effettiva adesione allo sciopero sarà necessario attendere i successivi turni pomeridiani e serali. È stato anche organizzato un presidio fuori dalla sede di via Fabio Severo alla presenza dei giornalisti con alcuni esponenti della politica locale e dei sindacati.

Le motivazioni dello sciopero sono varie, ha precisato Lorenzo Gherlinzoni, del Cdr di redazione della Rai Fvg, “a livello nazionale riguardano il controllo, che si è fatto asfissiante, della politica sull’informazione della Rai (anche se per la nostra sede regionale la situazione è blanda, migliore che altrove), ma soprattutto le carenze di organico nelle sedi regionali e nazionali e la mancanza di adeguati fondi”.

In particolare, la sede regionale del Fvg, sia a Trieste che a Udine, oltre agli uffici territoriali di Pordenone e di Gorizia, chiede siano “messi a disposizione budget sufficienti per coprire adeguatamente l’informazione del territorio a servizio dei cittadini della regione”, spiega Gherlinzoni, chiedendo poi “soprattutto la possibilità di rivedere la politica aziendale sulla questione dell’immagine. Noi abbiamo dei colleghi che hanno il compito di realizzare le immagini che per la tv e il telegiornale sono fondamentali, l’azienda da ormai oltre 20 anni ha deciso di non rinnovare questa figura professionale quindi chi al momento è interno e va in pensione non viene sostituito e questo causa problemi sempre maggiori per coprire le notizie quindi ormai capita che abbiamo un redattore disponibile ma non abbiamo chi faccia le immagini”.

Il Cdr contesta inoltre l’esternalizzazione della realizzazione di immagini come appalti esterni: “E’ difficile perché i budget non sono adeguati e le condizioni che la Rai mette per l’ingaggio di questi professionisti con partita iva esterni all’azienda non sono adeguate sono al ribasso. Questa è una forma di condizionamento pesante, non diretto ma indiretto, per il lavoro dei giornalisti a favore dei cittadini”.