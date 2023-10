Treni, dalle 21 scatta lo sciopero

TRIESTE - Scatterà alle 21 lo sciopero dei trasporti indetto da alcune sigle sindacali: si rischia lo stop dei treni sulle linee nazionali e regionali. Lo sciopero riguarderà l'intera giornata: è in vigore dalle 21.00 di giovedì 19 ottobre alle ore 21.00 del 20 ottobre. Come riportato da Today.it , in Ferrovie dello Stato, la protesta è prevista dalle 21 di giovedì alle 21 di venerdì, con fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 di venerdì. Durante lo sciopero sarà garantita l’effettuazione delle corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di sciopero, nonché dei treni regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00). In occasione di scioperi simili occorre ricordare che i treni, nel pomeriggio, hanno ricominciato a circolare ben oltre le 18, causando ulteriori disagi ai pendolari. Non a caso, sul sito ufficiale di Trenitalia si specifica che “l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”.

Dopo mesi di ritardi e cancellazioni, i pendolari che utilizzano i treni regionali, che anche in questi giorni hanno accusato ritardi sulle linee FL1 ed FL3, dovranno armarsi di pazienza ed affrontare una nuova giornata difficile per andare a scuola o a lavoro. Sono diverse le motivazioni che spingeranno i lavoratori ad incrociare le braccia. Su tutti, il rinnovo dei contratti e l'aumento dei salari con adeguamento automatico al costo della vita e con recupero dell'inflazione reale e l'introduzione per legge del salario minimo di 12 euro l'ora.