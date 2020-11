Lavoratori della Trieste Trasporti incrociano le braccia: sciopero il 25 novembre

Riceviamo da Trieste Trasporti e pubblichiamo integralmente.

La segreteria provinciale USB Settore trasporti di Trieste ha aderito allo sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico locale proclamato per mercoledì 25 novembre 2020. Lo sciopero, della durata di 4 ore, interesserà sia il personale viaggiante (conducenti, controllori e verificatori) e sia il personale tecnico e amministrativo.

Per il personale viaggiante, a Trieste lo sciopero avrà inizio alle ore 9:00 e si concluderà alle ore 13:00. Per il personale tecnico e amministrativo, lo sciopero riguarderà le ultime 4 ore di servizio. Nel corso della giornata potrebbero pertanto verificarsi disagi sia al servizio di trasporto (tra le 9:00 e le 13:00) e sia agli sportelli per il pubblico. Prima delle 9:00 e dopo le 13:00 saranno garantiti tutti i collegamenti.

Lo sciopero è stato indetto «a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della collettività», al fine di evidenziare, fra l’altro, «la tardività e l’inadeguatezza dei provvedimenti di prevenzione» nel contesto dell’emergenza sanitaria, la «scarsa propensione a investire nella prevenzione del rischio di contagio», il «ritardo nella corresponsione della cassa integrazione», «l’assenza di misure a sostegno dei lavoratori del trasporto pubblico locale da parte del Governo», «l’assenza di un piano nazionale della mobilità».