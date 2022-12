Sciopero autobus: in mattinata il 90 per cento dei conducenti incrocia le braccia

Il 90 per cento dei conducenti di Trieste Trasporti hanno aderito allo sciopero di oggi nella fascia oraria dalle 9 alle 13, l'82 per cento è stata la percentuale di adesioni prendendo in considerazione l'intera giornata. Lo comunica la stessa azienda relativamente alla protesta, organizzato da Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Usb. Tra il personale amministrativo il 24 per cento dei dipendenti ha aderito, mentre la percentuale arriva al 40 per gli operai manutentori.

L’astensione dal lavoro è stata accompagnata anche da un sit in davanti all’azienda, per richiamare l’attenzione su diversi punti. Secondo Paolo Peretti di Fit Cisl è “uno sciopero riuscito, molto sentito, che è stato preceduto da un’assemblea molto partecipata. I motivi sono noti: un tema necessità di assunzioni, di salario, di ore di straordinario, qualità della vita e ferie che non si riescono a godere. Un settore sottopagato che ha necessità di crescere con gli accordi di secondo livello sui territori”.

Il problema della carenza di organico, secondo i sindacalisti, sarebbe acuito dal fenomeno delle dimissioni: “la nostra preoccupazione – specifica Peretti - è che la gente si dimette e con le patenti che ha va a guidare i camion o va a lavorare in situazioni portuali dove gli stipendi riescono a essere superiori”. “Dal punto di vista sindacale, di meglio non potevamo fare – conclude -. La misura è colma, l’ha colto anche il presidente Fedriga quando l’altro giorno siamo andati alla convocazione della Regione. Abbiamo una situazione analoga anche a Udine e Pordenone”.