Scippano il borsello a un’anziana al “Fam Store” di via Ghega: arrestate

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio messi in atto dalla Compagnia Carabinieri di Trieste via Hermet, la Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile ha tratto in arresto in flagranza di reato due cittadine bulgare, di 30 e 21 anni, domiciliate in Inghilterra ed asseritamente presenti in città per turismo.

Le due donne, all’interno del negozio “FAM STORE” di via Ghega 6, hanno avvicinato una triestina del 1943. Con lievi spinte e sfruttando gli spazi stretti tra i capiesposti in vendita, sono riuscite a sottrarre dalla borsa della vittima il borsello contenente denaro contante, bancomat e documenti.

Quando si sono allontanate velocemente dal negozio sono notate dai Carabinieri, che le hanno seguite e raggiunte mentre salivano a bordo della loro vettura, con targa inglese. I militari hanno proceduto a un controllo e poi aperquisizione rinvenendo il borsello della 78enne.

Le due donne sono state arrestate e, al termine delle formalità di rito, sono state ristrette al Coroneo, a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste, mentre il borsello è stato restituito alla vittima.