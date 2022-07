Altro scippo in pieno centro, ladra placcata da un passante

TRIESTE - Ennesimo tentativo di scippo in pieno centro a Trieste, questa volta non andato a segno. E' stata arrestata dalla Squadra Volante della questura giuliana la borseggiatrice cinquantenne che poco dopo le 10 di oggi 1 luglio in via Paolo Reti ha tentato di scippare una signora. Il furto non è andato a buon fine solo grazie al tempestivo intervento di un passante che ha fermato e placcato a terra la ladra. Una volta interrotta la sua fuga, la ladra è stata piantonata per una ventina di minuti, fino all'arrivo degli agenti della Squadra Volante che hanno tratto in arresto la cinquantenne.