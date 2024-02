Scippo a Roiano, autista del 118 placca il ladro e lo fa arrestare

TRIESTE - Un uomo è stato arrestato dalle forze dell'ordine questa sera in via dei Giacinti, nel rione di Roiano, dopo aver derubato una donna. L'ennesimo fermo per furto nasconde in realtà, prima dell'arrivo di due equipaggi della Squadra volante, il provvidenziale intervento di un autista del 118. Il sanitario era in attesa della fine di un intervento domiciliare che i colleghi stavano concludendo quando è stato allertato dalle grida di aiuto di una donna. Poco distante il ladro in fuga con la borsetta, messo però al tappeto dell'autista del 118. Una volta giunta sul posto, la Squadra volante ha fatto scattare le manette e portato via l'uomo. Da prime indiscrezioni il soggetto sarebbe noto alle forze dell'ordine.