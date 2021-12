Scomparsa da due settimane, ricerche in zona via Capofonte

I vigili del fuoco e il Soccorso Alpino stanno battendo a tappeto la zona a nord di via Capofonte fino a via Valerio. Si cerca Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre dalla sua abitazione di via Verrocchio, nel rione di San Giovanni. Quattro ettari di terreno impervio, dove da questa mattina si cerca la donna di 63 anni. Ricerche anche nella zona dell'ex cava Faccanoni. Sul posto anche i carabinieri e la Volante. La notizia è in aggiornamento.