Scomparso da quattro giorni il giovane Steven: è stato visto a Trieste

Non si presenta a scuola e fa perdere le tracce per quattro giorni. La famiglia e le autorità stanno ancora cercando il giovane Steven, residente a Udine ma nato a Trieste, dove sarebbe stato avvistato e geolocalizzato nei giorni scorsi. Lo rende noto la sorella, che ha contattato la redazione di Trieste Prima per diffondere l’appello. L’ultima volta la famiglia lo ha visto martedì 23 febbraio alle 8 a Udine, davanti al liceo scientifico Marinelli, dove era stato accompagnato dal padre. Poi gli insegnanti e i compagni, contattati dai genitori, hanno dichiarato di non averlo visto a scuola. I familiari hanno quindi avvertito i Carabinieri di Udine e hanno sporto denuncia. L’ultima geolocalizzazione del cellulare risale al giorno stesso della scomparsa, alle 13:20, a Trieste nei pressi di Grignano. Mercoledì 24 febbraio, invece, è stato visto da un passante alle 8 del mattino in via dell’Istria, mentre camminava, sempre secondo la segnalazione, in direzione Altura.

Queste le caratteristiche fisiche di Steven: capelli neri, occhi neri, altezza 1.80, corporatura esile (molto magro) e un neo sulla guancia sinistra. Secondo quanto dichiarato dalla sorella, indossava al momento della scomparsa un giubbotto Woolrich senza pelo, scuro e di media lunghezza e jeans chiari. Portava gli occhiali e in spalla aveva uno zaino Eastpack grigio con un drago azzurro/blu disegnato sulla parte superiore della tasca e altri disegni sui lati (come da foto). Ai piedi aveva scarpe da ginnastica in stoffa di colore grigio chiaro. Se qualcuno l’avesse visto è pregato di informare le autorità competenti.

